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14.11.201714:12
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    Стало известно о планах Apple выпустить три новых смартфона

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    По прогнозам аналитика компании KGI Securities Минг-Чи Куо, новые смартфоны появятся в следующем году. У двух из них будут OLED-дисплеи с диагоналями 5,8 и 6,5 дюйма, у третьей - LCD-дисплей с диагональю 6,1 дюйма.
    Тим Кук на презентации iPhone X
    Josh Edelson / AFP

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Компания Apple может выпустить три новых смартфона на базе iPhone X в 2018 году, сообщает портал Macrumors со ссылкой на отчет аналитика компании KGI Securities Минг-Чи Куо.

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    Он прогнозирует, что у двух новых моделей будут OLED-дисплеи с диагоналями 5,8 и 6,5 дюйма (с разрешениями 458 и 480-500 пикселей на дюйм соответственно), у третьей — LCD-дисплей с диагональю 6,1 дюйма (320-330 пикселей на дюйм).

    Все три новых смартфона по дизайну будут похожи на iPhone X, они также будут оборудованы камерой True Depth.

    Минг-Чи Куо считает, что LCD-модель обойдутся от 649 до 749 долларов. Предполагаемая стоимость OLED-моделей не называется, сообщает РИА Новости.

    В сентябре компания Apple представила новейший смартфон iPhone 8 и iPhone 8 Plus в стеклянных корпусах с функцией беспроводной зарядки.

    РИА Новости
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