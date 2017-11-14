Стало известно о планах Apple выпустить три новых смартфона

Josh Edelson / AFP

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Компания Apple может выпустить три новых смартфона на базе iPhone X в 2018 году, сообщает портал Macrumors со ссылкой на отчет аналитика компании KGI Securities Минг-Чи Куо.

Он прогнозирует, что у двух новых моделей будут OLED-дисплеи с диагоналями 5,8 и 6,5 дюйма (с разрешениями 458 и 480-500 пикселей на дюйм соответственно), у третьей — LCD-дисплей с диагональю 6,1 дюйма (320-330 пикселей на дюйм).

Все три новых смартфона по дизайну будут похожи на iPhone X, они также будут оборудованы камерой True Depth.

Минг-Чи Куо считает, что LCD-модель обойдутся от 649 до 749 долларов. Предполагаемая стоимость OLED-моделей не называется, сообщает РИА Новости.

В сентябре компания Apple представила новейший смартфон iPhone 8 и iPhone 8 Plus в стеклянных корпусах с функцией беспроводной зарядки.