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14.11.201711:10
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    В мире

    Испания прокомментировала данные о влиянии России на Каталонию

    Тема:

    Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление? (241)

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    По словам главы испанского правительства Мариано Рахоя, он не увидел свидетельств вмешательства российских властей в политическую ситуацию в Каталонии. Других подробностей нет.
    Митинг в защиту независимости Каталонии в Барселоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что не видел свидетельств вмешательства российских властей в политическую ситуацию в Каталонии, передает агентство Рейтер.

    Всеобщая забастовка в Каталонии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Каталония в оковах всеобщей забастовки и "Недели свободы"

    По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого правления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

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    Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.

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