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14.11.201711:09
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    В Боснии и Герцеговине выступили за признание Косово

    (обновлено: )8501
    С инициативой признать независимость Косово выступил один из трех членов президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович. Глава МВД Сербии Небойша Стефанович заявил о необходимости созвать заседание совета национальной безопасности.
    Жители Приштины с новым флагом самопровозглашенной респупблики Косово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Один из трех членов президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович выступил за признание независимости Косово, что вызвало жесткую реакцию со стороны Сербии, сообщает Европейская правда со ссылкой на интервью Deutsche Welle.

    "Что касается моего мнения, то Косово следовало признать ранее. Теперь наши коллеги будут сердиться, а наши попытки сделать это лишь принесли проблемы для Боснии и Герцеговины и не принесли пользы Косову", — заявил он.

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    На вопрос о том, признает ли Босния и Герцеговина независимость Косово, Изетбегович ответил: "Надеюсь, что да".

    В свою очередь министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович заявил, что президент страны должен собрать заседание совета национальной безопасности в течение ближайших 48 часов, так как данные заявления не способствуют стабилизации ситуации в регионе.

    "Я хотел бы, чтобы это было не так, чтобы это была плохая интерпретация заявления Изетбеговича, потому что, к сожалению, если это правда, то это один из самых тяжелых ударов, который Сербии может нанести соседняя страна", — заключил глава МВД.

    Сербия, фактически потерявшая контроль над территорией Косово в 1999 году, не имеет права на свою армию в Косово, что зафиксировано в Кумановском соглашении. С тех пор сербские войска не имеют права подходить ближе, чем на пять километров к административной границе с краем Косово (для воздушных судов эта зона составляет 25 километров). В случае, если сербам необходимо произвести подобные действия, Белград должен запросить разрешение главы военной миссии под командованием НАТО в Косово (KFOR).

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