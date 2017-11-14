Трамп-младший показал переписку с WikiLeaks

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Сын президента США Дональд Трамп-младший подтвердил, что переписывался в Twitter с представителями разоблачительного сайта WikiLeaks, в подтверждение слов он выложил несколько сообщений.
Ранее журнал Atlantic сообщил, что Трамп-младший переписывался с WikiLeaks во время предвыборной кампании в США.
"Здесь целая ветка сообщений из переписки с WikiLeaks, включая три моих громадных ответа, которую один из комитетов конгресса решил раскрыть. Как иронично!" — написал американского лидера и прикрепил скриншоты переписки.
В частности, Трамп-младший выложил сообщения от WikiLeaks о политическом фонде, распространяющем слухи о "связи Трампа с Россией", просьбу прокомментировать или распространить цитату от выдвиженца Демократической партии Хиллари Клинтон, которая заявила, что хотела бы уничтожить основателя сайта Джулиана Ассанжа с помощью беспилотника, а также требование к предоставить налоговую декларацию Трампа-старшего.
Читайте также: Какие у Трампа есть варианты по Украине? Их пока три
Сообщения были отправлены в сентябре и октябре прошлого года.
Here is the entire chain of messages with @wikileaks (with my whopping 3 responses) which one of the congressional committees has chosen to selectively leak. How ironic! 1/3 pic.twitter.com/SiwTqWtykA— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 14 ноября 2017 г.
2/3 pic.twitter.com/b1B9PBGl5t— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 14 ноября 2017 г.
3/3 pic.twitter.com/5FdeNrbg02— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 14 ноября 2017 г.