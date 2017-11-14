Трамп-младший показал переписку с WikiLeaks

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Сын президента США Дональд Трамп-младший подтвердил, что переписывался в Twitter с представителями разоблачительного сайта WikiLeaks, в подтверждение слов он выложил несколько сообщений.

Ранее журнал Atlantic сообщил, что Трамп-младший переписывался с WikiLeaks во время предвыборной кампании в США.

"Здесь целая ветка сообщений из переписки с WikiLeaks, включая три моих громадных ответа, которую один из комитетов конгресса решил раскрыть. Как иронично!" — написал американского лидера и прикрепил скриншоты переписки.

В частности, Трамп-младший выложил сообщения от WikiLeaks о политическом фонде, распространяющем слухи о "связи Трампа с Россией", просьбу прокомментировать или распространить цитату от выдвиженца Демократической партии Хиллари Клинтон, которая заявила, что хотела бы уничтожить основателя сайта Джулиана Ассанжа с помощью беспилотника, а также требование к предоставить налоговую декларацию Трампа-старшего.

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Сообщения были отправлены в сентябре и октябре прошлого года.