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    Тысячи женщин вышли на улицы Бразилии, митингуя против запрета абортов

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    Специальная комиссия палаты депутатов одобрила поправку к конституции Бразилии, запрещающую все аборты. Все 18 депутатов, проголосовавших "за", - мужчины.
    Акции протеста в Бразилии. Архивное фото
    ANDRESSA ANHOLETE / AFP

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Тысячи женщин протестуют в крупнейших городах Бразилии против внесения в конституцию поправки о полном запрете абортов.

    Вторая всеобщая забастовка женщин против запрета абортов в Польше
    JANEK SKARZYNSKI/AFP
    Вторая всеобщая забастовка женщин против запрета абортов в Польше

    "Мы вышли на улицы, чтобы сказать "нет" этому абсурду", — сказала член городского совета от левой радикальной партии социализма и свободы Мариэлле Франко, которая приняла участие в акции в Рио-де-Жанейро.

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    На прошлой неделе специальная комиссия палаты депутатов одобрила поправку к конституции, запрещающую все аборты. Все 18 депутатов, проголосовавших "за", — мужчины.

    Если инициатива о поправке получит одобрение, то будут признаны незаконными те виды абортов, которые сейчас разрешены: если существует риск для жизни матери, если беременность наступила в результате изнасилования и в случае анэнцефалии у плода.

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