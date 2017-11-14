В Латвии могут запретить предпринимателям общаться с клиентами по-русски

РИГА, 14 ноя – РИА Новости Украина. Национальное объединение "Все — Латвии", которое входит в состав правительства, предложило Сейму внести поправки к закону о труде, предусматривающие, что работник при выполнении обязанностей имеет право общаться с жителями Латвии только на государственном (латышском) языке.

По мнению партии, поправки необходимы, чтобы устранить частые ситуации, когда у работника без достаточного обоснования требуют знания того или иного иностранного языка. Это происходит и в том случае, если специфика работы не связана с оказанием услуг иностранным клиентам.

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"То, что работодатель запрещает работнику быть граждански ответственным и говорить с людьми на латышском языке, унизительно. Если депутаты поддержат предложенные нами поправки, то у каждого работника в сфере обслуживания будет неотъемлемое право отвечать жителям Латвии на латышском языке", — говорится в сообщении для СМИ, подписанном сопредседателем объединения Райвисом Дзинтарсом.

По данным статистики, в семи крупнейших городах Латвии проживает половина населения страны, а латышей — только 40%, отмечают в объединении. "Таким образом, там существует полная самодостаточность русского языка, особенно на частных предприятиях. Работодатели в таких условиях при приеме на работу требуют знания русского языка, потому что большинство их клиентов и партнеров на государственном языке не говорит", — говорится в заявлении.

В краях и малых городах Латвии доля латышей составляет 75%, и нет необходимости знать и использовать русский язык. Таким образом, в крупных городах большинство не говорящих по-русски не могут работать на многих частных предприятиях и в госучреждениях, если в соответствующем регионе русскоговорящих клиентов очень много, считают в объединении. В результате к требованиям рынка труда лучше приспособлены школы с русским языком образования, где обучают русскому, английскому и латышскому. В латышских школах в первую очередь изучаются английский и немецкий языки, а затем русский. Это одна из причин отъезда людей из Латвии в Англию, Германию, Ирландию, убеждены в политсиле.

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"Чтобы прекратить лингвистическую дискриминацию работников, не говорящих по-русски, мы предлагаем законодательные поправки, запрещающие при приеме на работу и в дальнейшем в трудовых отношениях предъявлять к работникам несоразмерные требования к знанию конкретного иностранного языка. Требовать владения языка можно будет только в том случае, если рабочие обязанности без него выполнять невозможно", — отмечается в сообщении для СМИ. Согласно поправкам, работодателям — предприятиям с государственным и муниципальным капиталом — нужно запретить требовать знание языка, не являющегося языком ЕС.

В Латвии один государственный язык – латышский. Русский, который является родным для 40% населения страны, имеет статус иностранного.

Напомним, в апреле текущего года мэра Риги Нила Ушакова оштрафовали за общение со школьниками на русском языке.