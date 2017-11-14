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    Газета NYT начала разбирательство по поводу карты со "спорным Крымом"

    (обновлено: )119
    Издание The New York Times опубликовало карту, на которой Крым изображен как "спорная территория". Статья за 11 ноября касается строительства так называемого Керченского моста. МИД Украины уже выразил протест по этому поводу.
    Строительство Крымского моста
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Американская влиятельная газета The New York Times изучает обстоятельства публикации статьи с картой, на которой Крым изображен как спорная территория, сообщила пресс-служба издания.

    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на саммите АТЭС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Мы сейчас рассматриваем этот вопрос", — отметил пресс-секретарь газеты Даниэль Родес Ха.

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    "Карту со мной не согласовывали. Мы увидели ее так же, как и вы", — написал в Facebook автор статьи Иван Нечепуренко.

    Напомним, издание The New York Times опубликовало карту, на которой Крым изображен как "спорная территория" (см. фото ниже). Статья за 11 ноября касается строительства так называемого Керченского моста к Крыму с территории Российской Федерации.

    МИД Украины заявил, что обратится в редакцию газеты за разъяснениями.

    twitter.com/kasparov63
    Крым на карте Украины, которая была размещена в New York Times

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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