Газета NYT начала разбирательство по поводу карты со "спорным Крымом"

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Американская влиятельная газета The New York Times изучает обстоятельства публикации статьи с картой, на которой Крым изображен как спорная территория, сообщила пресс-служба издания.

"Мы сейчас рассматриваем этот вопрос", — отметил пресс-секретарь газеты Даниэль Родес Ха.

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"Карту со мной не согласовывали. Мы увидели ее так же, как и вы", — написал в Facebook автор статьи Иван Нечепуренко.

Напомним, издание The New York Times опубликовало карту, на которой Крым изображен как "спорная территория" (см. фото ниже). Статья за 11 ноября касается строительства так называемого Керченского моста к Крыму с территории Российской Федерации.

МИД Украины заявил, что обратится в редакцию газеты за разъяснениями.

twitter.com/kasparov63 Крым на карте Украины, которая была размещена в New York Times

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.