Россия, которая играет по правилам, была бы в интересах Европы – Мэй

КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости Украина. Официальный Лондон хочет иных, продуктивных отношений с Россией, а не возврата к холодной войне и вечной конфронтации, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Выступая с ежегодной речью по внешней политике, она жестко раскритиковала Россию, фактически начав свое выступление именно с этой темы, однако затем заявила, что нынешние отношения с Москвой – не то, что нужно Лондону.

"Но это не то, где мы хотим быть, и не те отношения с Россией, которых мы хотим. Мы не хотим возврата к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации. Мы должны остерегаться, но хотим и взаимодействовать, именно поэтому в ближайшие месяцы глава МИД Великобритании посетит Москву", — сказала Мэй.

"Есть другой путь. Многие из нас смотрят на постсоветскую Россию с надеждой, мы знаем, что сильная и преуспевающая Россия, которая играет по правилам, была бы в интересах Великобритании, Европы и мира", — добавила британский премьер.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине, в частности в Крыму и Донбассе. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

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Напомним. в конце июня решение Евросоюза о продлении до 31 января 2018 года экономических санкций против России опубликовано в Официальном журнале организации и вступает в силу.