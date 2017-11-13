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    Реализация "Турецкого потока" идет быстрее ожидаемого – Анкара

    (обновлено: )41260
    По словам главы внешнедипломатического ведомства Турции Мевлюта Чавушоглу, строительство проекта "Турецкий поток" идет "достаточно хорошо, быстрее, чем ожидалось".
    Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Реализация проекта "Турецкий поток" идет быстрее ожидаемого, заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

    "Работа идет достаточно хорошо, быстрее, чем ожидалось", — сказал Чавушоглу журналистам в Сочи.

    "Газпром" 7 мая приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).

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