Реализация "Турецкого потока" идет быстрее ожидаемого – Анкара

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Реализация проекта "Турецкий поток" идет быстрее ожидаемого, заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Работа идет достаточно хорошо, быстрее, чем ожидалось", — сказал Чавушоглу журналистам в Сочи.

"Газпром" 7 мая приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).

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