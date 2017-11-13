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    В мире

    Мужчину, справившего нужду у мемориала в Бристоле, оригинально наказали

    (обновлено: )63220
    В полиции сообщили, что двадцатиоднолетний молодой нарушитель должен будет оплатить и прослушать информационный курс о жертвах войн.
    Флаг Великобритании
    AFP PHOTO/Ishara S. KODIKARA

    КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости Украина. Молодой человек, справивший малую нужду возле военного мемориала в Бристоле, обязан будет принести извинения Британскому легиону, а также оплатить и прослушать информационный курс о жертвах войн.

    Двадцатиоднолетний молодой человек был задержан в ночь на воскресенье у памятника, возле которого через несколько часов прошла традиционная для Дня поминовения церемония.

    "Он был отпущен при условии, что пройдет курс о жертвах войн, за который должен будет заплатить. Он также обязан отправить письмо с извинениями в Королевский Британский легион. Если он эти условия не выполнит, его дело будет передано в суд", — говорится в заявлении полиции округа Эйвон и Сомерсет.

    Британский легион – благотворительная организация, поддерживающая военнослужащих, ветеранов и их семьи.

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