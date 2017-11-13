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    В поисках романтики. Французские туристы в Венеции угнали гондолу

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    Неудавшееся преступление произошло в ночь на понедельник. С трудом гребущих по одному из каналов Венеции людей заметил бдительный местный житель, который сообщил о странной паре в полицию.
    Венеция, Италия
    RIA News Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина, Александр Логунов. Пара французских туристов предприняла угон одной из венецианских гондол, однако не смогла справиться с ее управлением, сообщает в понедельник полиция итальянского города.

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    Неудавшееся преступление произошло в ночь на понедельник. С трудом гребущих по одному из каналов Венеции людей заметил бдительный местный житель, который сообщил о странной паре в полицию. Прибывшие, а вернее приплывшие на место стражи порядка сняли с гондолы двух выбившихся из силы туристов из Франции: 41-летнего мужчину и 29-летнюю женщину.

    Выяснилось, что ими двигала жажда романтики — желание совершить ночную прогулку на гондоле по знаменитым венецианским каналам.

    Однако, будучи незнакомы с искусством управления гондолы, туристы поплыли против течения и с трудом маневрировали между пришвартованных лодок. Ситуацию осложняла плохая погода: ночью шел дождь и дул сильный ветер, который не давал им грести прямо. В момент приезда полиции они потеряли контроль над лодкой и просто дрейфовали. Мокрых и замерзших горе-угонщиков пересадили на полицейский катер и отвезли в участок.

    Ранее сообщалось, что гондолы в Венеции обязали оснащать системой GPS и светоотражателям. Эти меры Венеция решила ввести после ряда несчастных случаев, произошедших с иностранными туристами.

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