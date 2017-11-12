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    В мире

    Назван победитель президентских выборов в Словении

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    Государственная избирательная комиссия Словении сообщила, что во втором туре выборов главы государства с предварительным результатом 52,95% побеждает действующий президент Борут Пахор.
    Президент Словении Борут Пахор. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Действующий президент Словении Борут Пахор одерживает победу во втором туре выборов главы государства с предварительным результатом 52,95%, сообщает в воскресенье Государственная избирательная комиссия страны.

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    Его соперник — мэр провинциального города Камник и бывший пародист Марьян Шарец набирает 47,05% голосов.

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    Избирательные участки закрылись в 19.00 по местному времени (20.00 по киевскому времени).

    Президент Словении избирается сроком на пять лет. По итогам первого круга 22 октября ни один из кандидатов не преодолел 50-процентрный барьер, поэтому был назначен второй тур. Победитель в нем определяется простым большинством голосов.

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