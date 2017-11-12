наверх
12.11.201719:45
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Уход компаний из Каталонии. Испанский премьер выступил с призывом

    Тема:

    Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление? (238)

    (обновлено: )15712
    Мариано Рахой призвал компании Каталонии не уходить и потреблять каталонские продукты. По его мнению, необходимо вместе "защитить те связи, что нас объединяют".
    Премьер-министр Испании Мариано Рахой
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал компании Каталонии не покидать автономное сообщество.

    Ранее СМИ сообщили, что около 2 тысяч компаний решили поменять свои юридические адреса и перенести офисы за пределы Каталонии с момента проведения референдума о независимости региона 1 октября.

    Всеобщая забастовка в Каталонии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Каталония в оковах всеобщей забастовки и "Недели свободы"

    "Мы просим компании Каталонии не уходить, потреблять каталонские продукты. Вместе мы должны защитить те связи, что нас объединяют", — говорится в микроблоге Twitter премьера, который в воскресенье прибыл в Барселону.

    Рахой прибыл в Барселону впервые после того, как власти Испании утвердили введение прямого управления в Каталонии. Днем ранее в Барселоне прошел митинг с требованием освободить десять политиков, задержанных в связи с провозглашением независимости Каталонии.

    По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого правления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

    Читайте также: Каталония: несовершенство международного права и двойные стандарты

    Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили в ходе шествия в Киеве
    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили
    Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
    Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита
    Погребинский: разрыв дипломатических отношений с РФ в перспективе возможен. Видео
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор