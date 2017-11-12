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    Чума бушует на Мадагаскаре: болеют уже 2 тыс человек

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    Более 1 560 человек больны легочной чумой, у 295 человек диагностирована бубонная чума. Остальным пока не поставили точного диагноза.
    Эпидемия легочной чумы на Мадагаскаре
    RIJASOLO / AFP

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. После начала вспышки легочной чумы на Мадагаскаре количество заражений превысило две тысячи, пишет Outbreak News Today со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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    По данным ВОЗ, было зарегистрировано 2 003 случая заражений и 165 смертей. 

    Более 1 560 человек больны легочной чумой, у 295 человек диагностирована бубонная чума. Остальным пока не поставили точного диагноза.

    RIJASOLO / AFP
    Эпидемия легочной чумы на Мадагаскаре

    В столице Мадагаскара Антананариву из-за эпидемии запрещены публичные мероприятия, отменены занятия в школах и вузах. 

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