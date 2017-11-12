Чума бушует на Мадагаскаре: болеют уже 2 тыс человек

RIJASOLO / AFP

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. После начала вспышки легочной чумы на Мадагаскаре количество заражений превысило две тысячи, пишет Outbreak News Today со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По данным ВОЗ, было зарегистрировано 2 003 случая заражений и 165 смертей.

Более 1 560 человек больны легочной чумой, у 295 человек диагностирована бубонная чума. Остальным пока не поставили точного диагноза.

RIJASOLO / AFP Эпидемия легочной чумы на Мадагаскаре

В столице Мадагаскара Антананариву из-за эпидемии запрещены публичные мероприятия, отменены занятия в школах и вузах.