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    В США уже ждут Рождество. В Нью-Йорке установили 80-летнюю елку

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    Хвойное дерево, высота которого достигает 23 м, а вес составляет около 13 тонн, привезли из штата Пенсильвания. Возраст елки составляет около 80 лет.
    В Нью-Йорке установили елку
    rox_cameron

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. В Нью-Йорка уже установлена новогодняя елка, передает "Корреспондент".

    В ожидании праздника: 7 ноября под Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В ожидании праздника: 7 ноября под Радой

    Хвойное дерево, высота которого достигает 23 м, а вес составляет около 13 тонн, привезли из штата Пенсильвания.

    Возраст елки составляет около 80 лет, мегаполису ее безвозмездно подарил житель Стейт-Колледжа Джейсон Перрин, на участке которого она росла.

    Елка как всегда была установлена на площади Рокфеллер-плаза в центре Манхэттена. На специальный постамент дерево водрузили с помощью строительного крана.

    В течение нескольких дней рабочие будут украшать дерево рождественскими гирляндами, состоящими из 50 тысяч разноцветных лампочек. Увенчает ель звезда диаметром 2,9 метров и весом 250 кг, составленная из 25 тысяч искусственных кристаллов производства австрийской фирмы Swarovski.

    Как сообщалось ранее, на Новый год и Рождество украинцы будут отдыхать два раза по три дня, но при этом на один день меньше, чем в прошлом году.

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