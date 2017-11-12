В США уже ждут Рождество. В Нью-Йорке установили 80-летнюю елку

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. В Нью-Йорка уже установлена новогодняя елка, передает "Корреспондент".

Хвойное дерево, высота которого достигает 23 м, а вес составляет около 13 тонн, привезли из штата Пенсильвания.

Возраст елки составляет около 80 лет, мегаполису ее безвозмездно подарил житель Стейт-Колледжа Джейсон Перрин, на участке которого она росла.

Елка как всегда была установлена на площади Рокфеллер-плаза в центре Манхэттена. На специальный постамент дерево водрузили с помощью строительного крана.

В течение нескольких дней рабочие будут украшать дерево рождественскими гирляндами, состоящими из 50 тысяч разноцветных лампочек. Увенчает ель звезда диаметром 2,9 метров и весом 250 кг, составленная из 25 тысяч искусственных кристаллов производства австрийской фирмы Swarovski.

Как сообщалось ранее, на Новый год и Рождество украинцы будут отдыхать два раза по три дня, но при этом на один день меньше, чем в прошлом году.