Латвия сообщила об обнаружении двух российских истребителей у своих границ

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. У латвийской границы заметили два российских военных самолета-истребителя СУ-27, сообщила пресс-служба Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

Читайте также: НАТО бредит Украиной

Сообщается, что латвийские самолеты, которые патрулировали небо над нейтральными водами Балтийского моря, заметили истребители Вооруженных сил России у морской границы.

​Ранее сообщалось, Полиция безопасности Латвии опубликовала на своем сайте dp.gov.lv рекомендации, как распознать шпионов. В данном документе, который адресован должностным лицам государственных и муниципальных учреждений Латвии, указывается, как должны вести себя должностные лица при подозрении, что в контакт с ними вступил иностранный шпион.