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    Латвия сообщила об обнаружении двух российских истребителей у своих границ

    (обновлено: )45
    По информации пресс-службы Национальных вооруженных сил Латвии, латвийские самолеты, которые патрулировали небо над нейтральными водами Балтийского моря, заметили истребители Вооруженных сил России у морской границы.
    Истребители Су-27СМ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. У латвийской границы заметили два российских военных самолета-истребителя СУ-27, сообщила пресс-служба Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

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    Сообщается, что латвийские самолеты, которые патрулировали небо над нейтральными водами Балтийского моря, заметили истребители Вооруженных сил России у морской границы.

    ​Ранее сообщалось, Полиция безопасности Латвии опубликовала на своем сайте dp.gov.lv рекомендации, как распознать шпионов. В данном документе, который адресован должностным лицам государственных и муниципальных учреждений Латвии, указывается, как должны вести себя должностные лица при подозрении, что в контакт с ними вступил иностранный шпион.

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