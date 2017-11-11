Выяснилось, о чем говорили Путин и Трамп во Вьетнаме

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. В субботу, 11 ноября, лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в результате краткого общения в кулуарах на полях сессии АТЭС в Дананге одобрили совместное заявление двух президентов по Сирии.

Документ был подготовлен экспертами двух стран и финально согласован в субботу главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Заявление было специально подготовлено ко встрече в Дананге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президенты подтвердили решимость нанести поражение террористической группировке "Исламское государство" в Сирии.

"Сегодня президент Путин и президент Трамп в ходе встречи на полях конференции стран-членов АТЭС в Дананге (Вьетнам) подтвердили свою решимость нанести поражение ИГИЛ в Сирии", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались во второй день саммита АТЭС во Вьетнаме во время церемонии фотографирования.