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    Выяснилось, о чем говорили Путин и Трамп во Вьетнаме

    (обновлено: )46710
    Главы государств на полях сессии АТЭС в Дананге одобрили совместное заявление двух президентов по Сирии. Заявление было специально подготовлено ко встрече в Дананге.
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во Вьетнаме
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. В субботу, 11 ноября, лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в результате краткого общения в кулуарах на полях сессии АТЭС в Дананге одобрили совместное заявление двух президентов по Сирии.

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    Документ был подготовлен экспертами двух стран и финально согласован в субботу главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

    Заявление было специально подготовлено ко встрече в Дананге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Президенты подтвердили решимость нанести поражение террористической группировке "Исламское государство" в Сирии.

    "Сегодня президент Путин и президент Трамп в ходе встречи на полях конференции стран-членов АТЭС в Дананге (Вьетнам) подтвердили свою решимость нанести поражение ИГИЛ в Сирии", — говорится в заявлении.

    Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались во второй день саммита АТЭС во Вьетнаме во время церемонии фотографирования.

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