Шведская радиостанция в течение получаса играла гимн ИГ

КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости Украина. Неизвестные в пятницу утром на 30 минут подключились к частоте радиостанции Mix Megapol города Мальме и запустили в эфире одну из песен террористической организации "Исламское государство", сообщает интернет-издание 24Malmö.

"Некто воспользовался пиратским передатчиком, подключившись к нашей частоте, и вывел ее из режима работы трансляцией этой песни. Мы подадим заявление в полицию по поводу произошедшего", — сказал интернет-изданию представитель компании-владельца радиостанции Bauer Media Якоб Гравестам.

Поясняется, что "радиохулиганы" включили, в частности, одну из пропагандистских песен ИГ на английском языке продолжительностью три минуты. Как отмечается, песня называется "Во имя Аллаха", ИГ использует ее для вербовки бойцов. Неизвестные успели прокрутить песню несколько раз в течение 30 минут. Сами ведущие поняли, что случилось, лишь после шквала звонков радиослушателей.

Ранее сообщалось, что сирийская армия взяла под полный контроль город Аль-Букемаль, являющийся последним оплотом террористической группировки "Исламское государство" в стране.