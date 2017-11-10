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    Шведская радиостанция в течение получаса играла гимн ИГ

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    "Радиохулиганы" включили, в частности, одну из пропагандистских песен ИГ на английском языке продолжительностью три минуты. Как отмечается, песня называется "Во имя Аллаха", ИГ использует ее для вербовки бойцов.
    Радио. Архивное фото
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости Украина. Неизвестные в пятницу утром на 30 минут подключились к частоте радиостанции Mix Megapol города Мальме и запустили в эфире одну из песен террористической организации "Исламское государство", сообщает интернет-издание 24Malmö.

    "Некто воспользовался пиратским передатчиком, подключившись к нашей частоте, и вывел ее из режима работы трансляцией этой песни. Мы подадим заявление в полицию по поводу произошедшего", — сказал интернет-изданию представитель компании-владельца радиостанции Bauer Media Якоб Гравестам.

    Поясняется, что "радиохулиганы" включили, в частности, одну из пропагандистских песен ИГ на английском языке продолжительностью три минуты. Как отмечается, песня называется "Во имя Аллаха", ИГ использует ее для вербовки бойцов. Неизвестные успели прокрутить песню несколько раз в течение 30 минут. Сами ведущие поняли, что случилось, лишь после шквала звонков радиослушателей.

    Ранее сообщалось, что сирийская армия взяла под полный контроль город Аль-Букемаль, являющийся последним оплотом террористической группировки "Исламское государство" в стране.

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