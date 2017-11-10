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    В мире

    Американке дали 10 лет тюрьмы за женитьбу на собственной матери

    (обновлено: )74
    Американка получила максимально возможный срок, предусмотренный законами для обвиняемых в инцесте. Это был не первый ее подобный брак: в 2008 году Мисти Спэнн вышла замуж за собственного сына, однако 15 месяцев спустя брак аннулировали власти.
    Мисти Спэнн
    Tulsa World

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Жительницу американской Оклахомы приговорили к десяти годам тюрьмы за брак с собственной биологической матерью, сообщает местное издание Tulsa World.

    Как отмечается, 26-летняя Мисти Спэнн получила максимально возможный срок, предусмотренный законами для обвиняемых в инцесте. Обвинения были выдвинуты и против ее матери, 44-летней Патришии Спэнн, однако женщина отказалась признавать вину. Ее дело суд рассмотрит в январе следующего года.

    Tulsa World
    Патрисия Энн Спэнн

    Мисти Спэнн росла с бабушкой, так как ее мать лишили родительских прав, подчеркивает газета. В 2014 году женщины снова увиделись, а два года спустя поженились. Это был не первый подобный брак Спэнн-младшей: в 2008 году она вышла замуж за собственного сына, однако 15 месяцев спустя брак аннулировали власти.

    Ранее сообщалось, что старший сын генерального прокурора Украины Юрия Луценко женился в центральном ЗАГСе Киева.

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