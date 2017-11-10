Американке дали 10 лет тюрьмы за женитьбу на собственной матери

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Жительницу американской Оклахомы приговорили к десяти годам тюрьмы за брак с собственной биологической матерью, сообщает местное издание Tulsa World.

Как отмечается, 26-летняя Мисти Спэнн получила максимально возможный срок, предусмотренный законами для обвиняемых в инцесте. Обвинения были выдвинуты и против ее матери, 44-летней Патришии Спэнн, однако женщина отказалась признавать вину. Ее дело суд рассмотрит в январе следующего года.

Tulsa World Патрисия Энн Спэнн

Мисти Спэнн росла с бабушкой, так как ее мать лишили родительских прав, подчеркивает газета. В 2014 году женщины снова увиделись, а два года спустя поженились. Это был не первый подобный брак Спэнн-младшей: в 2008 году она вышла замуж за собственного сына, однако 15 месяцев спустя брак аннулировали власти.

Ранее сообщалось, что старший сын генерального прокурора Украины Юрия Луценко женился в центральном ЗАГСе Киева.