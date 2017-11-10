Во Франции мужчина на авто намеренно въехал в толпу, трое пострадавших

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. По меньшей мере три человека пострадали при наезде автомобиля на пешеходов на юге Франции, сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, инцидент произошел около 16.00 (17.00 по Киеву) перед лицеем Сент-Экзюпери в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы. Отмечается, что в результате наезда пострадали три китайских студента, двое находятся в тяжелом состоянии.

Водитель автомобиля задержан. По информации телеканала, инцидент не относится к категории "fiché S", то есть не представляет угрозу национальной безопасности. Вместе с тем, как отмечает телеканал, водитель заявил, что совершил наезд намеренно.

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