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    Во Франции мужчина на авто намеренно въехал в толпу, трое пострадавших

    (обновлено: )10610
    Инцидент произошел перед лицеем Сент-Экзюпери в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы. Отмечается, что в результате наезда пострадали три китайских студента, двое находятся в тяжелом состоянии.
    Полиция Франции
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. По меньшей мере три человека пострадали при наезде автомобиля на пешеходов на юге Франции, сообщает телеканал BFMTV.

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    По данным телеканала, инцидент произошел около 16.00 (17.00 по Киеву) перед лицеем Сент-Экзюпери в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы. Отмечается, что в результате наезда пострадали три китайских студента, двое находятся в тяжелом состоянии.

    Водитель автомобиля задержан. По информации телеканала, инцидент не относится к категории "fiché S", то есть не представляет угрозу национальной безопасности. Вместе с тем, как отмечает телеканал, водитель заявил, что совершил наезд намеренно.

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    Ранее сообщалось, что в России автобус с детской хоккейной командой врезался в микроавтобус и грузовик.

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