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10.11.201719:16
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    Курс биткоина рухнул на тысячу долларов менее чем за двое суток

    (обновлено: )17330
    По информации диллеров криптовалют на 15:50, минимальная стоимость биткоина 10 ноября составила 6721 долларов. При этом 8 ноября биткоин преодолел отметку в 7880 долларов.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Минимальная стоимость криптовалюты 10 ноября снизилась на 1 тысячу долларов менее чем за двое суток и составила 6721 долларов за токен, сообщает vc.ru.

    По данным Coindesk на 15:50, минимальная стоимость биткоина 10 ноября составила 6721 долларов. При этом 8 ноября биткоин преодолел отметку в 7880 долларов.

    vc.ru
    Курс биткоина рухнул на тысячу долларов менее чем за двое суток

    Ранее сообщалось, что капитализация рынка криптовалют в целом составляла около 171,3 миллиарда долларов. Исторических максимумов капитализация этого рынка достигала 2 сентября — тогда она составила 179,8 миллиарда долларов. Первое место по капитализации (94,5 миллиарда долларов) традиционно занимает биткоин (BTC), который занимает 55,2% рынка. На втором месте Ethereum с капитализацией в 31,2 миллиарда долларов. Тройку замыкает Ripple с капитализацией в 9,5 миллиарда долларов.

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