КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Минимальная стоимость криптовалюты 10 ноября снизилась на 1 тысячу долларов менее чем за двое суток и составила 6721 долларов за токен, сообщает vc.ru.

По данным Coindesk на 15:50, минимальная стоимость биткоина 10 ноября составила 6721 долларов. При этом 8 ноября биткоин преодолел отметку в 7880 долларов.

vc.ru Курс биткоина рухнул на тысячу долларов менее чем за двое суток

Ранее сообщалось, что капитализация рынка криптовалют в целом составляла около 171,3 миллиарда долларов. Исторических максимумов капитализация этого рынка достигала 2 сентября — тогда она составила 179,8 миллиарда долларов. Первое место по капитализации (94,5 миллиарда долларов) традиционно занимает биткоин (BTC), который занимает 55,2% рынка. На втором месте Ethereum с капитализацией в 31,2 миллиарда долларов. Тройку замыкает Ripple с капитализацией в 9,5 миллиарда долларов.