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    В Швейцарии украинца обвиняют в кражах драгоценностей, сигарет и одежды

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    Швейцарская полиция обвиняет гражданина Украины в 15 кражах на 220 тысяч франков. Преступник разбивал витрины магазинов, чем нанес ущерб еще на 67 тысяч франков.
    Цюрих
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости Украина. Прокуратура швейцарского Санкт-Галлена выдвинула обвинения в 15 кражах на сумму в 220 тысяч франков против 45-летнего гражданина Украины, говорится в заявлении полиции кантона.

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    Как отмечается, кантональная полиция накануне завершила следственные действия в отношении украинца, и прокуратура выдвинула против мужчины обвинение в краже со взломом, а также порче имущества.

    Предполагаемый преступник был пойман в кантоне Цюрих в марте 2017 года и передан для разбирательств в Санкт-Галлен. Прокуратура установила его причастность к 15 кражам ювелирных изделий, сигарет и спортивной одежды на сумму в 220 тысяч швейцарских франков (около 220 тысяч долларов), которые произошли в Цюрихе, Фрайбурге, Санкт-Галлене и Берне.

    Кроме того, во время совершения правонарушений мужчина разбивал витрины магазинов. Этот ущерб в прокуратуре оценили в 67 тысяч франков. Обвиняемому также вменяется получение прибыли от продажи ворованного имущества.

    Ранее МИД Украины сообщил, что в зарубежных тюрьмах содержится 214 моряков с украинским гражданством

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