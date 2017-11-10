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    "Мы еще терпеливы". Варшава посоветовала Киеву найти "адвоката" в Европе

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    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (211)

    (обновлено: )15730
    По мнению министра иностранных дел Польши, исторические проблемы сложны, но решаемы, однако Киеву сейчас необходим "адвокат" в Европе. Он также отказался поставить знак равенства между УПА и Армией Крайовой.
    Польский флаг
    East News Adam Wysocki

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Глава польского МИД Витольд Ващиковский считает, что Украину ждут реальные проблемы в отношениях с европейскими партнерами. Об этом он заявил, говоря об исторических разногласиях между двумя странами, сообщает parlamentarny.pl.

    По его словам, Польша никогда не согласится поставить знак равенства между Украинской повстанческой армией и Армией Крайовой (АК).

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    "Во время войны происходят разные вещи. Но со стороны АК не было политики уничтожения населения на территориях, ведущих войну с оккупантом. Со стороны УПА такая политика была, и это задокументировано", — заявил он.

    Флаги Украины и Польши
    Twitter Петра Порошенко
    Польша-Украина: диалог зашел в тупик, но выход пока еще есть

    Ващиковский предупредил, что исторические проблемы сложны, но решаемы, однако Украине сейчас необходим "адвокат" в Европе.

    "Мы еще терпеливы, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают открыто действовать против украинских интересов. Например, в декабре не состоится встреча комиссии НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел из-за вето Венгрии, вместо этого будет аналогичная встреча с Грузией", — заявил он.

    "Мы пытаемся объяснить украинцам, что у них могут быть реальные проблемы, не обязательно со стороны Польши. Но Польша может помочь в решении. Посмотрим, как они на это отреагируют", — заключил Ващиковский.

    Ранее польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на неназванный источник во властных структурах в четверг сообщило, что глава МИД Польши Витольд Ващиковский принял решение запретить Вятровичу въезд в республику.

    В свою очередь посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что на данный момент нет официального подтверждения того, что глава Института национальной памяти Украины находится в черных списках на въезд в Польшу.

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