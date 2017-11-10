Экс-телохранитель рассказал о "пяти женщинах" для Трампа в Москве

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Бывший телохранитель Дональда Трампа Кит Шиллер на слушаниях в конгрессе США сообщил, что во время пребывания будущего американского лидера в Москве в 2013 году Трампу предлагали "пять женщин", сообщает телеканал NBC со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным телеканала, Шиллер сообщил, что будущий президент провел в Москве деловую встречу, связанную с конкурсом "Мисс Вселенная"; после окончания переговоров один из российских участников предложил отправить в гостиничный номер Трампа "пять женщин".

По словам экс-телохранителя, он расценил предложение как шутку и ответил фразой "мы не занимаемся такими делами". Шиллер в ходе слушаний также заявил о своей уверенности, что в номере Трампа не происходило каких-либо компрометирующих событий.

Ранее газета New York Times писала, что сторонники демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

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В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства"в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".