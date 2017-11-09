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    В США обнародовали новую порцию документов об убийстве Кеннеди

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    Новая порция обнародованных документов включает в себя 13213 единиц. Соответствующие ведомства подготовили их до 26 октября, когда была обнародована первая часть данного архива.
    Джордж и Жаклин Кеннеди

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. В четверг, 9 ноября, Национальные архивы США опубликовали четвертую часть документов, связанных с убийством президента страны Джона Кеннеди.

    Президент США Джон Кеннеди
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    След Советов. В США обнародованы тысячи документов об убийстве Кеннеди

    "В рамках четвертого выпуска опубликованы 13213 документов", — говорится в сообщении Национальных архивов, поступившем в распоряжение РИА Новости.

    Там также отмечается, что большинство из этих документов "были опубликованы раньше в отредактированной форме". Как подчеркивается, соответствующие ведомства подготовили их до 26 октября, когда была обнародована первая часть данного архива.

    Ранее Национальные архивы опубликовали свыше 7 тысяч документов, связанных с убийством Кеннеди.

    Кеннеди был убит в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Двумя днями позже Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.

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