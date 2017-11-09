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    Евросоюз выделит 50 млн евро на развитие Донбасса

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    (обновлено: )36
    Цель выделения средства - улучшение доступа к финансированию для малого бизнеса, профессиональное обучение, поддержка перемещенных университетов, безопасность общин.
    Евро
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Евросоюз намерен выделить Украине 50 миллионов евро на развитие Донецкой и Луганской областей, сообщила в четверг пресс-служба представительства ЕС в Киеве.

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    "Бюджет программы 50 миллионов евро. Основные ее задачи — улучшение доступа к финансированию для малого бизнеса, профессиональное обучение, поддержка перемещенных университетов, безопасность общин и социальное единство, а также дальнейшая поддержка децентрализации и реформы системы здравоохранения", — говорится в сообщении.

    Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал на своей странице в Facebook, что эта финансовая помощь будет предоставлена Украине в 2018 году.

    Ранее власти Донецкой области заявили, что восемь населенных пунктов региона разрушены настолько, что не подлежат восстановлению.

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