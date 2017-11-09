Евросоюз выделит 50 млн евро на развитие Донбасса

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Евросоюз намерен выделить Украине 50 миллионов евро на развитие Донецкой и Луганской областей, сообщила в четверг пресс-служба представительства ЕС в Киеве.

"Бюджет программы 50 миллионов евро. Основные ее задачи — улучшение доступа к финансированию для малого бизнеса, профессиональное обучение, поддержка перемещенных университетов, безопасность общин и социальное единство, а также дальнейшая поддержка децентрализации и реформы системы здравоохранения", — говорится в сообщении.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал на своей странице в Facebook, что эта финансовая помощь будет предоставлена Украине в 2018 году.

Ранее власти Донецкой области заявили, что восемь населенных пунктов региона разрушены настолько, что не подлежат восстановлению.