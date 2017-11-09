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    Мать Тереза имела "огромный счет" в банке Ватикана - СМИ

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    (обновлено: )56930
    Итальянский журналист Джанлуиджи Нунци рассказал, что мать Тереза располагала столь крупным счетом, что его закрытие привело бы к краху всего финансового учреждения.
    Настоятельница Ордена милосердия мать Тереза
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Мать Тереза обладала "огромной суммой" на счету ватиканского Института религиозных дел (IOR), который выполняет функции банка города-государства, утверждает итальянский журналист Джанлуиджи Нунци, представивший в Римe очередную книгу с разоблачениями в лоне католической церкви.

    Mossack Fonseca
    RODRIGO ARANGUA / AFP
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    Святая Тереза Калькуттская, пишет скандально известный автор, располагала столь крупным счетом, что его закрытие привело бы к краху всего финансового учреждения.

    Блаженная монахиня якобы имела прерогативу заходить в IOR через вспомогательный вход, где ее встречал один из ватиканских иерархов, связанных с епископом Полом Марцинкусом (именно он впоследствии попал в центр скандала с махинациями в IOR).

    "В Ватикане существует блок людей, которые мешают реформистской деятельности папы Франциска, как в свое время было с Бенедиктом XVI. Этот блок ранее существовал под руководством Пола Марцинкуса", — заявил Нуцци.

    На каких доказательствах базируется эта часть расследования, пока неизвестно. Также не вполне ясно, как и для каких целей мать Тереза могла накопить эту "огромную сумму".

    Кроме того, в вышедшей в четверг книге "Первородный грех" Нуцци рассказывает о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, к пропаже которой, по мнению журналиста, может быть причастен Ватикан, а также о случаях педофилии в подготовительных классах семинарии святого Пия — учебном учреждении для будущих священников.

    О сексуальных домогательствах в отношении учащихся семинарии журналисту рассказал бывший ее ученик поляк Камил Яжембовский. Он заявил, что неоднократно становился свидетелем сексуального насилия в отношении его сокурсника, который, считая себя "обязанным подчиниться", вступал в связь с одним из выпускников семинарии.

    Яжембовский утверждает, что был исключен из школы в 2014 году после того, как попытался предать эти факты огласке.

    В завершение презентации автор "Первородного греха" заявил коллегам-журналистам, что передал копию книги в офис промотора справедливости Ватикана, который в папском государстве исполняет функции прокурора, чтобы тот оценил изложенные в ней сведения и определил дальнейшие шаги.

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