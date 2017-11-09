Тиллерсон назвал условие для встречи Трампа и Путина

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме состоится, если у лидеров будет "что обсудить по существу".

"Никогда не было соглашения (встретиться), во всяком случае точно не в виде формальной двусторонки. Конечно, лидеры будут на саммите вместе. Не будет ничего необычного, если они в конечном счете отойдут в сторону (поговорить – ред.). Вопрос в том, достаточно ли (тем – ред.) для обсуждения по существу. Мы работаем с русскими, как вы знаете, по ряду очень сложных вопросов, находимся с ними в контакте, и взгляд такой, что лидеры встретятся, если достаточно субстантивного, о чем они могут поговорить", — сказал журналистам Тиллерсон, слова которого приводит пресс-служба госдепартамента.

"В общем, хочу сказать, что вывода на данный счет не сделано. Мы продолжаем разговаривать. Я тоже на моем уровне говорю с моими коллегами на счет того, что, если у нас будет встреча, пусть это будет осмысленная встреча", — добавил госсекретарь.

На вопрос журналистов, в чем заключается "существенное" наполнение, Тиллерсон сказал, что они и сами могли бы составить такой список.

"Думаю, вы хорошо знаете, что у нас идут важные усилия с Россией в Сирии — чтобы найти решение (конфликта в) Сирии помимо разгрома ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация – ред.), на котором мы сейчас сосредоточены. У нас идут важные разговоры с Россией по ситуации на Украине и по другим областям", — сказал Тиллерсон, уточнив, что обе страны обсуждают еще и Ближний Восток. На вопрос, есть ли в списке "российское вмешательство" в выборы в США, которое Москва опровергает, Тиллерсон ответил утвердительно.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что встреча президентов состоится в пятницу, ее время сейчас согласовывается. В среду он отметил, что Москва готова к отдельной обстоятельной встрече президентов Путина и Трампа и обсуждению двусторонних отношений, международных проблем, включая Сирию и КНДР.

25-й саммит форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) состоится в Дананге (Вьетнам) 10-11 ноября. Во встрече примут участие главы государств и правительств России, Австралии, Брунея, Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Республики Корея, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Перу, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Чили и Японии, а также глава исполнительной власти Специального административного района Гонконг КНР и представитель руководителя Китайского Тайбэя (Тайваня).