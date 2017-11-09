наверх
09.11.201713:03
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Глава МИД Польши: проблемы с исторической политикой Украины еще можно решить

    Тема:

    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (202)

    (обновлено: )20
    "Мы пытаемся объяснить украинцам, что у них могут быть реальные проблемы", - заявил в интервью глава внешнеполитического ведомства Польши.
    Витольд Ващиковский и Павел Климкин
    twitter.com/MFA_Ukraine

    ВАРШАВА, 9 ноя — РИА Новости. Проблемы, связанные с исторической политикой Украины, еще можно решить, считает глава польского МИД Витольд Ващиковский.

    В интервью изданию Nasz Dziennik министр коснулся темы сравнения Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) и польской Армии Крайовой (АК).

    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Архивное фото
    УНИАН
    Польша против Вятровича: конфликт набирает обороты

    "Мы никогда не согласимся с тем, чтобы — что иногда слышно в заявлениях наших украинских собеседников — поставить знак равенства между УПА и Армией Крайовой… Во время войны происходят разные вещи. Но со стороны АК не было политики уничтожения населения на территориях, которые ведут войну с оккупантом. Со стороны УПА такая политика была, и это задокументировано", — заявил он.

    Ващиковский добавил, что в этом контексте исторические проблемы "сложны, но их можно решить". "Мы не списываем это как потерю", — подчеркнул он.

    По мнению польского министра, Украина сейчас нуждается в "адвокате", который будет напоминать о проблемах этой страны на международной арене.

    "Мы еще терпеливы, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают открыто действовать против украинских интересов. Например, в декабре не будет встречи комиссии НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел из-за вето Венгрии, вместо этого будет аналогичная встреча с Грузией", — рассказал он.

    "Мы пытаемся объяснить украинцам, что у них могут быть реальные проблемы, не обязательно созданные Польшей. Но Польша может помочь их решить. Посмотрим, как они на это отреагируют", — заключил он.

    Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации ОУН-УПА, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

    Ранее директор Института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал открытый в Варшаве памятник польским воинам, погибшим в борьбе с Украинской повстанческой армией.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Витольд Ващиковский и Павел Климкин
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова