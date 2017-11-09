Глава МИД Польши: проблемы с исторической политикой Украины еще можно решить

ВАРШАВА, 9 ноя — РИА Новости. Проблемы, связанные с исторической политикой Украины, еще можно решить, считает глава польского МИД Витольд Ващиковский.

В интервью изданию Nasz Dziennik министр коснулся темы сравнения Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) и польской Армии Крайовой (АК).

"Мы никогда не согласимся с тем, чтобы — что иногда слышно в заявлениях наших украинских собеседников — поставить знак равенства между УПА и Армией Крайовой… Во время войны происходят разные вещи. Но со стороны АК не было политики уничтожения населения на территориях, которые ведут войну с оккупантом. Со стороны УПА такая политика была, и это задокументировано", — заявил он.

Ващиковский добавил, что в этом контексте исторические проблемы "сложны, но их можно решить". "Мы не списываем это как потерю", — подчеркнул он.

По мнению польского министра, Украина сейчас нуждается в "адвокате", который будет напоминать о проблемах этой страны на международной арене.

"Мы еще терпеливы, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают открыто действовать против украинских интересов. Например, в декабре не будет встречи комиссии НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел из-за вето Венгрии, вместо этого будет аналогичная встреча с Грузией", — рассказал он.

"Мы пытаемся объяснить украинцам, что у них могут быть реальные проблемы, не обязательно созданные Польшей. Но Польша может помочь их решить. Посмотрим, как они на это отреагируют", — заключил он.

Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации ОУН-УПА, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

Ранее директор Института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал открытый в Варшаве памятник польским воинам, погибшим в борьбе с Украинской повстанческой армией.