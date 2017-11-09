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    Конгресс США выделит $4,6 млрд на "противодействие" России

    (обновлено: )3201
    В частности, документы, опубликованные на сайте комитета по вооруженным силам сената США, одобряют предоставление 350 миллионов долларов военной помощи Киеву.
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. В конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год, который предусматривает выделение 4,6 миллиарда долларов на "противодействие" России в Европе.

    Управляющий партнер Института переговорных навыков Юлия Осмоловская.
    Юлия Осмоловская, facebook
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    В частности, документы, опубликованные на сайте комитета по вооруженным силам сената США, одобряют предоставление 350 миллионов долларов военной помощи Киеву. Средства могут быть выделены в рамках так называемой "Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности", предусматривающей поставки "летальных оборонительных вооружений".

    Кроме того, согласованный проект бюджета предусматривает выделение 100 миллионов долларов на помощь Литве, Латвии и Эстонии для отражения "российской агрессии".

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    Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было.

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