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    МИД Кубы резко отреагировал на новые санкции США

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    По словам представителя дипломатического ведомства Кубы, предпринятые Вашингтоном меры означают серьезный шаг назад в двусторонних отношениях как результат решений, принятых администрацией президента Дональда Трампа.
    Баннер с изображением Фиделя Кастро в Гаване, Куба
    REUTERS Enrique de la Osa

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Новые санкции против Кубы, объявленные администрацией США, нанесут вред как экономике острова, так и американским гражданам, считает директор департамента США министерства иностранных дел Кубы Хосефина Видаль.

    Флаг Республики Куба
    Associated Press Ramon Espinosa
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    О том, что США ужесточают санкции в отношении Кубы, сообщило в среду американское министерство финансов. По его информации, новые ограничения вступают в силу 9 ноября. Как указывается в документе, основные изменения касаются финансовых транзакций, торговли, связанных с образовательными целями поездок и ряда других направлений.

    "Эти меры нанесут ущерб кубинской экономике и ее государственному и негосударственному секторам. Также они ударят по американским гражданам, чье право путешествовать на Кубу, единственную страну мира, которую они не могут посещать свободно, будет еще больше ограничено", — отмечается в заявлении Видаль, распространенном кубинским МИД.

    По мнению представителя дипломатического ведомства Кубы, предпринятые Вашингтоном меры означают серьезный шаг назад в двусторонних отношениях как результат решений, принятых администрацией президента Дональда Трампа. "Это ударит и по американским предпринимателям, которые потеряют интересные возможности для ведения бизнеса на Кубе", — отмечается в заявлении Видаль.

    США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено.

    Однако в июне этого года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.

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