В Минфине США пообещали усилить санкционное давление на Россию

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Минфин США ведет работу по ужесточению санкций против России, в этой работе важна последовательность, заявила на слушаниях в палате представителей замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер.

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"Мы также напряженно работаем над реализацией закона CAATSA ("О противостоянии противникам Америки через санкции"), который вы приняли в августе, и мы уже выпустили важное руководство на этот счет и продолжаем реализовывать и ужесточать режим санкций против России. Это будут усилия, где надо оставаться последовательными в реализации (санкций), и мы очень привержены этому", — сказала Манделкер.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции.

Такой список по России был составлен к 26 октября, когда госсекретарь США Рекс Тиллерсон уведомил конгресс о перечне компаний ВПК России и российских спецслужб, часть из которых уже под санкциями США.

Согласно "руководству по применению санкций" от госдепартамента, по истечении установленного законом 180-дневного срока, то есть к концу января 2018 года администрация США получит возможность применять экстерриториальные американские санкции в отношении юридических и физических лиц, в том числе из третьих стран, которые сотрудничают с российскими организациями, включенными в санкционные списки.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил РИА Новости, что речь идет о перспективе применения санкций США в отношении физических и юридических лиц третьих стран, которые могут на законных основаниях сотрудничать с компаниями РФ, включенными в список. По словам Рябкова, эти санкции противозаконны, нелегитимны и экстерриториальны.

Список включает такие организации, как ФСБ, СВР, ГРУ. Также в списке, согласно публикации, 33 предприятия, концерна и организации, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев".

В перечень вошли АНО "ПО КСИ" (производство микроэлектроники), Специальный технологический центр, компания "Цифровое оружие и защита" (ЦОР), "Адмиралтейские верфи", "Алмаз-Антей", Долгопрудненское научно-производственное предприятие, Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады", АО "Ижевский механический завод", машиностроительный завод имени М. И. Калинина, Конструкторское бюро приборостроения, АО корпорация "Тактическое ракетное вооружение", ООО "Молот-Оружие", Мытищинский машиностроительный завод, ОКБ "Новатор", НПО "Высокоточные комплексы", НПО "Сплав", "Оборонпром", концерн "Радиоэлектронные технологии", ОАО "Концерн "Радиотехнические и Информационные системы", корпорация "Уралвагонзавод".

В перечень предприятий также вошли АО "Вертолеты России", концерн "Созвездие", АО НПО "Базальт", научно-исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация.