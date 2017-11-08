Ле Пен лишили парламентского иммунитета за фото зверств ИГ

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) лишило лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен парламентского иммунитета в связи с публикациями в Twitter политика фотографий зверств террористической организации ИГ, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на источники.

Решение о лишении Ле Пен парламентского иммунитета приняла в среду высшая коллегиальная инстанция нижней палаты французского парламента — бюро Национального собрания, состоящее из 22 депутатов.

Ле Пен раскритиковала принятое ранее в среду решение Национального собрания Франции лишить ее парламентского иммунитета.

"Лучше быть джихадистом, который возвращается из Сирии, чем депутатом, который осуждает низость ИГ: меньше судебного риска", — написала Ле Пен в микроблоге Twitter.

Во Франции Марин Ле Пен является фигурантом расследования, открытого в 2015 году прокуратурой Нантера в связи с фотографиями зверств ИГ, которые политик разместила в своем Twitter.

Ранее в текущем году Европарламент проголосовал за снятие парламентского иммунитета с Ле Пен.