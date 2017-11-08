США с 9 ноября ужесточают санкции в отношении Кубы

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. США ужесточают санкции в отношении Кубы, сообщило в среду американское министерство финансов.

По его информации, новые ограничения вступают в силу 9 ноября.

"Мы ужесточаем наши меры в отношении Кубы для того, чтобы избежать экономического взаимодействия с кубинскими военными и призвать правительство к предоставлению большей политической и экономической свободы кубинскому народу", — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

В сообщении на сайте Минфина также говорится, что данные изменения в отношении санкционной программы по Кубе были провозглашены президентом США Дональдом Трампом в июне.

Как указывается в документе, основные изменения касаются финансовых транзакций, торговли, связанных с образовательными целями поездок и ряда других направлений.

В частности, гражданам, находящимся под американской юрисдикцией, теперь запрещено проводить финансовые сделки со структурами, включенными в специальный список госдепартамента США. Он касается организаций, которые "подконтрольны или действуют от имени кубинской армии, разведки или служб безопасности".

Также отмечается, что министерство торговли США "устанавливает генеральный план по отказу в выдаче лицензий на экспорт товаров" фигурантам данного списка. Кроме того, лицам, задействованным в поездках на Кубу, связанных с образовательными программами, теперь надлежит осуществлять их строго через структуры, которые находятся под американской юрисдикцией.