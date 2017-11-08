Румыния и Болгария однозначно войдут в Шенген - Юнкер

КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости Украина, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду заверил, что Болгария и Румыния обязательно присоединятся к европейскому безвизовому пространству — Шенгенской зоне.

"Это будет сделано", — сказал он по итогам встречи в Брюсселе с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. При этом Юнкер не назвал конкретных сроков.

Отвечая на вопросы журналистов, глава Еврокомиссии заявил также, что Болгария готова к переходу на евро. "Если Болгария подаст заявку, я поддержу ее", — сказал Юнкер.

Участниками Шенгенского соглашения на данный момент являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Болгария и Хорватия находятся на пути к вступлению в сообщество.

Европейские лидеры неоднократно заявляли, что существование Шенгенской зоны находится под серьезной угрозой в связи с миграционным кризисом, с которым столкнулся ЕС и который вынудил ряд стран ввести временный контроль на границах.

Гражданам третьих государств, въезжающих в ЕС через Болгарию и Румынию, необходимы визы. Кроме того, граждане Болгарии и Румынии не могут пользоваться безвизовым режимом ЕС с США и Канадой, поскольку он распространяется только на государства, входящие в Шенгенскую зону.