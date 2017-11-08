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    В мире

    Румыния и Болгария однозначно войдут в Шенген - Юнкер

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    Участниками Шенгенского соглашения на данный момент являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Болгария и Хорватия находятся на пути к вступлению в сообщество.
    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
    REUTERS Vincent Kessler

    КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости Украина, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду заверил, что Болгария и Румыния обязательно присоединятся к европейскому безвизовому пространству — Шенгенской зоне.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Это будет сделано", — сказал он по итогам встречи в Брюсселе с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. При этом Юнкер не назвал конкретных сроков.

    Отвечая на вопросы журналистов, глава Еврокомиссии заявил также, что Болгария готова к переходу на евро. "Если Болгария подаст заявку, я поддержу ее", — сказал Юнкер.

    Участниками Шенгенского соглашения на данный момент являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Болгария и Хорватия находятся на пути к вступлению в сообщество.

    Европейские лидеры неоднократно заявляли, что существование Шенгенской зоны находится под серьезной угрозой в связи с миграционным кризисом, с которым столкнулся ЕС и который вынудил ряд стран ввести временный контроль на границах.

    Гражданам третьих государств, въезжающих в ЕС через Болгарию и Румынию, необходимы визы. Кроме того, граждане Болгарии и Румынии не могут пользоваться безвизовым режимом ЕС с США и Канадой, поскольку он распространяется только на государства, входящие в Шенгенскую зону.

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