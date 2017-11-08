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    В США звавший на помощь попугай поднял по тревоге полицейских

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    Курьер из штата Орегон ехал на машине, когда внезапно услышал крик о помощи. Он позвонил жене и попросил ее вызвать полицию. Полиция прибыла к дому, где, судя по крикам, кто-то находился в серьезной опасности.
    Полицейский автомобиль в США. Архивное фото
    flickr.com/euthman

    КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости Украина. Полиция в округе Клакамас (Орегон, США) во вторник приехала на вызов в связи с криками о помощи, однако выяснилось, что кричал не человек, а попугай, передает Oregon Live.

    Курьер из штата Орегон ехал на машине, когда внезапно услышал крик о помощи. Он позвонил жене и попросил ее вызвать полицию. Полиция прибыла к дому, где, судя по крикам, кто-то находился в серьезной опасности. Однако когда полицейские вошли в дом, они обнаружили, что о помощи "просил" попугай.

    "Водитель сервиса доставки UPS услышал, как кто-то кричал "помогите" внутри дома. Шерифы откликнулись и нашли виновника. К счастью, попугай Диего не пострадал", — говорится в Twitter полиции округа Клакамас.

    Ранее оссийские пограничники передали в зоопарк Ростова-на-Дону 51 попугая, которых изъяли у гражданина Украины. Гражданин Украины пытался пересечь с попугаями границу в обход установленного пункта пропуска, документов на птиц у него не было.

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