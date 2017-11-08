Китайский фермер зарабатывает тысячи долларов, раскрашивая картошку

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Художник-любитель из Китая Лю Хай прославился, научившись превращать картошку в цветные фигуры.

Имя 60-летнего фермера широко известно на родине в графстве Кундиан провинции Юньнань.

Лю Хай не только расписывает картофельные клубни, но и украшает двери шкафов и домов своих соседей.

Фото China Daily Китайский фермер раскрашивает картошку

China Daily сообщает, что заработки пожилого фермера теперь превышают доходы соотечественников. В год Лю Хай зарабатывает до 4500 долларов.

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Ранее белорусские СМИ опубликовали видео, как президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с сыном занимаются уборкой картошки.