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    Китайский фермер зарабатывает тысячи долларов, раскрашивая картошку

    (обновлено: )15810
    60-летний Лю Хай прославился, делая из обычной картошки произведения искусства. Теперь его заработки гораздо выше, чем у других фермеров.
    Китайский фермер раскрашивает картошку
    Фото China Daily

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Художник-любитель из Китая Лю Хай прославился, научившись превращать картошку в цветные фигуры.

    Имя 60-летнего фермера широко известно на родине в графстве Кундиан провинции Юньнань.

    Лю Хай не только расписывает картофельные клубни, но и украшает двери шкафов и домов своих соседей.

    Фото China Daily
    Китайский фермер раскрашивает картошку

    China Daily сообщает, что заработки пожилого фермера теперь превышают доходы соотечественников. В год Лю Хай зарабатывает до 4500 долларов.

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    Ранее белорусские СМИ опубликовали видео, как президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с сыном занимаются уборкой картошки.

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