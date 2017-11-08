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    В мире

    В Германии официально признали "третий пол" - СМИ

    (обновлено: )13803
    Конституционный суд Германии принял решение после того, как в суд обратился интерсекс, который по документам он был женщиной.
    Флаг Германии
    TOBIAS SCHWARZ / AFP

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Конституционный суд Германии обязал разрешить жителям страны указывать третий пол в своих документах.

    Проституция
    REUTERS
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    Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Süddeutsche Zeitung. Решение относится к тем людям, которые идентифицируют себя ни как мужчина, ни как женщина. Новые правила должны представить к концу 2018 года. В документах можно будет указать пол, отличный от мужского или женского.

    Решение было принято после того, как в суд обратился интерсекс (человек, пол которого нельзя однозначно определить как мужской или женский, это подтверждал хромосомный анализ — Ред). По документам он был женщиной. Во всех остальных инстанциях ему отказали.   В Германии у интерсексов указывали в документах либо "мужской пол", либо "женский пол", либо оставляли эту графу пустой.

    В 2016 году Конституционный суд Германии отказался признать третий пол. Тогда в инстанцию тоже обратился интерсекс, записанный в документах как женщина. Суд постановил, что немецкое законодательство не может позволить появиться третьему полу.

    По данным властей в Германии, по состоянию на 2013 год в стране жили от восьми до десяти тысяч интерсексов. Активисты утверждают, что на самом деле их около 80 тысяч.

    Напомним, "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества прошел в Киеве летом. По данным полиции, в нем приняли участие около 2,5 тысячи человек. Участников шествия, согласованного с киевскими властями, сопровождали несколько сотен полицейских и бойцов Национальной гвардии, окружив колонну со всех сторон, а также несколько автомобилей "скорой помощи".

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