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    В США уволили женщину за средний палец кортежу Трампа

    (обновлено: )7320
    Начальство вызвало 50-летнюю Джули Бриксмэн и сообщило ей, что она нарушила политику компании в отношении соцсетей, когда поставила на фотографию профилей в Twitter и Facebook кадр с грубым жестом.
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Американка, показавшая кортежу президента США Дональда Трампа средний палец, лишилась работы, пишет Huffington Post.

    Ранее фотограф Белого дома запечатлел велосипедистку, которая показала грубый жест кортежу Трампа. Изображение распространилось в соцсетях и СМИ. Некоторые пользователи интернета оценили поступок американки как "героический".

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    Как сообщается, начальство вызвало 50-летнюю Джули Бриксмэн на разговор и сообщило ей, что она нарушила политику компании в отношении соцсетей, когда поставила на фотографию профилей в Twitter и Facebook кадр с грубым жестом, адресованным кортежу американского президента.

    ​Кроме того, отмечается, что компания, в которой работала Бриксмэн, выполняла государственные заказы, поэтому изображение могло навредить бизнесу.

    Ранее во время визита в Японию президент США Дональд Трамп стал мишенью для насмешек из-за спешки при традиционном кормлении рыбы в императорском пруду.

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