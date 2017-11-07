В США уволили женщину за средний палец кортежу Трампа

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Американка, показавшая кортежу президента США Дональда Трампа средний палец, лишилась работы, пишет Huffington Post.

Ранее фотограф Белого дома запечатлел велосипедистку, которая показала грубый жест кортежу Трампа. Изображение распространилось в соцсетях и СМИ. Некоторые пользователи интернета оценили поступок американки как "героический".

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Как сообщается, начальство вызвало 50-летнюю Джули Бриксмэн на разговор и сообщило ей, что она нарушила политику компании в отношении соцсетей, когда поставила на фотографию профилей в Twitter и Facebook кадр с грубым жестом, адресованным кортежу американского президента.

Here's a picture of that hero cyclist giving the Trump motorcade the finger…may God bless her. @BlogLiberally pic.twitter.com/Sgg8Gah1vj — mrtstur (@mrtstur) 29 октября 2017 г.

​Кроме того, отмечается, что компания, в которой работала Бриксмэн, выполняла государственные заказы, поэтому изображение могло навредить бизнесу.

Ранее во время визита в Японию президент США Дональд Трамп стал мишенью для насмешек из-за спешки при традиционном кормлении рыбы в императорском пруду.