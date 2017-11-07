Эхо референдума. Дан "туристический" прогноз в Каталонии

КИЕВ, 7 ноя – РИА Новости Украина. Ситуация в Каталонии привела к тому, что объем туристического потока в регион может снизиться на 10%, в результате чего автономия потеряет около 500 миллионов долларов к концу года, передает агентство Франс Пресс.

Как сообщает официальный представитель Каталонии по туризму Патрик Торрент, к концу года турпоток в регион, вероятно, снизится на 10-12%. Снижение приведет к потере около 450 миллионов евро. По его словам, значительная часть сокращений в турпоездках приходится на бизнес-поездки на различные мероприятия и конференции.

Однако, по словам Торрента, из-за атаки в Барселоне приток туристов в Каталонию снизился на непродолжительный срок. Большее влияние, по его словам, атака оказала на туристов из таких европейских городов, как Брюссель или Париж. "Восприятие Барселоны и Каталонии как безопасного места не изменилось", — заявил он, обратив внимание на цифры, свидетельствующие о повышении числа туристов в сентябре.

Ранее международная исследовательская компания ForwardKeys сообщила, что объем международных бронирований авиабилетов в Каталонию с начала октября 2017 года снизился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за нестабильной обстановки в регионе.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.