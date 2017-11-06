Парламент Великобритании проведет дебаты о Голодоморе в Украине

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В британском парламенте завтра, 7 ноября, состоятся дебаты о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине. Об этом сообщается на сайте британского парламента.

"Дебаты по украинскому Голодомору запланированы на вторник, 7 ноября, в Вестминстерском зале в 14:30. Дебаты были инициированы госпожой Паулин Лейте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 1930-х годах во времена правления Иосифа Сталина, и особенно в зиму 1932-1933 годов, конфискация урожая с целью принудительной коллективизации сельскохозяйственного производства привела к гибели миллионов людей в Советском Союзе, в основном из числа украинских крестьян-земледельцев, число которых составляет около семи миллионов человек.

В этой связи отмечается, что голод в значительной степени был искусственным, но само событие остается противоречивым.

Ряд европейских стран признали Голодомор геноцидом. Сенат Австралии признал Голодомор геноцидом в 2003 году. В 2008 году Европейский парламент признал Голодомор преступлением против человечности. Однако российское правительство исключает, что голод был направлен против нации, и отрицает, что это был акт геноцида.