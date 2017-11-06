Bitcoin побил очередной исторический рекорд

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Средневзвешенный курс bitcoin 5 ноября преодолел отметку в $7,5 тыс. долларов. Таковы данные биржи Bithumb в Южной Корее.

При этом капитализация bitcoin составила 125,3 млрд долларов, сообщает Прайм.

Суммарная капитализация всех криптовалют превысила $200 млрд долларов.

Эксперты отмечают, что спрос на bitcoin спровоцировало решение биржи Chicago Mercantile Exchange о включении криптовалюты в состав торговых активов площадки.

Ранее сообщалось, что первые шесть криптоматов — терминалов для покупки криптовалюты — начали действовать в Киеве. Еще два вскоре установят в Харькове. Чтобы воспользоваться криптоматом, нужно установить биткоин-приложение на телефон, отсканировать через камеру терминала адрес своего биткоин-кошелька и положить на счет деньги. Минимальная сумма — 500 грн.