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06.11.201715:16
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    Bitcoin побил очередной исторический рекорд

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    Согласно данным биржи Bithumb в Южной Корее, капитализация bitcoin составила 125,3 млрд долларов, сама криптовалюта преодолела отметку в $7,5 тыс. долларов.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Средневзвешенный курс bitcoin 5 ноября преодолел отметку в $7,5 тыс. долларов. Таковы данные биржи Bithumb в Южной Корее.

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    При этом капитализация bitcoin составила 125,3 млрд долларов, сообщает Прайм

    Суммарная капитализация всех криптовалют превысила $200 млрд долларов.

    Эксперты отмечают, что спрос на bitcoin спровоцировало решение биржи Chicago Mercantile Exchange о включении криптовалюты в состав торговых активов площадки.

    Ранее сообщалось, что первые шесть криптоматов — терминалов для покупки криптовалюты — начали действовать в Киеве. Еще два вскоре установят в Харькове. Чтобы воспользоваться криптоматом, нужно установить биткоин-приложение на телефон, отсканировать через камеру терминала адрес своего биткоин-кошелька и положить на счет деньги. Минимальная сумма — 500 грн.

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