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    Саудовская Аравия назвала пуск Йеменом ракеты актом войны Ирана

    Тема:

    Военная кампания в Йемене (224)

    (обновлено: )76
    Саудовской Аравии заявила, что поставки вооружений йеменским повстанцам являются нарушением резолюции 2216 Совбеза ООН и призвала организацию, а также международное сообщество "принять меры" в отношении в Ирана.
    Вооруженные силы Саудовской Аравии. Архивное фото
    FAYEZ NURELDINE / AFP

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Саудовская Аравия считает совершенный из Йемена пуск ракеты к Эр-Рияду актом агрессии со стороны Ирана, который в будущем может рассматриваться как акт войны, соответствующее заявление арабской коалиции в Йемене передает саудовское государственное новостное агентство SPA. В этой связи Саудовская Аравия заявила о своем праве на самооборону и на ответ Ирану.

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    "Командование коалиции считает, что это (пуск) возмутительный акт военной агрессии со стороны иранского режима и может в будущем рассматриваться как акт войны против королевства Саудовской Аравии. Это тем самым подтверждает законное право королевства защищать свою территорию и свой народ согласно статье 51 Устава ООН (о праве на самооборону)", — говорится в заявлении военных.

    "Командование коалиции также подтверждает, что королевство оставляет за собой право ответить Ирану в подходящее время подходящим образом, в соответствии с международным правом и основываясь на праве на самооборону, включая оборону территории, народа и жизненных интересов, что закреплено в международных соглашениях и конвенциях, включая Устав ООН", — говорится в документе.

    Коалиция также заявила, что поставки вооружений йеменским повстанцам являются нарушением резолюции 2216 Совбеза ООН и призвала организацию, а также международное сообщество "принять меры" в отношении в Ирана.

    Соседний с Саудовской Аравией Йемен с 2014 года погружен во внутренний конфликт. В конфликте с одной стороны участвуют хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку проправительственным силами. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.

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