Суд отпустил под подписку о невыезде экс-лидера Каталонии

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Бельгийский суд освободил на поруки экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, сообщил замглавы Каталонской национальной ассамблеи (одна из крупнейших националистических общественных организаций региона) Агусти Алькоберро.

"Экс-глава Каталонии и его бывшие советники, которые его сопровождают в Бельгии, были оставлены на свободе при условии, что останутся в стране, пока решается вопрос об их выдаче Испании", — заявил Алькоберро в Twitter.

— Agusti Alcoberro (@AgustiAlcoberro) 5 листопада 2017 р.

​Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155 статьи конституции, согласно которой в автономии будет фактически введено прямое правление Мадрида.

В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

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На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

Король Испании Фелипе VI в обращении к поданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".