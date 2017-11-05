По центру Лондона проходит массовое шествие бунтарей Anonymous

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Участники организованной в Лондоне движением Anonymous массовой акции протеста "Марш миллиона масок" начали шествие в сторону Парламентской площади, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее они провели краткий митинг на Трафальгарской площади. Во время митинга, на котором активисты, расположившиеся на подножии колонны Нельсона, скандировали лозунги, один из собравшихся поднял российский флаг. Также некоторое время над толпой на площади был виден сирийский флаг. В какой-то момент один из находящихся у колонны манифестантов зажег файер, однако это не вызвало никакой реакции полиции.

По словам собравшихся, в этом году количество участников акции меньше, чем в прошлом.

"Кажется, что пришло меньше людей, но сейчас только самое начало, я думаю, что количество будет достаточным, чтобы нас услышали", — сказал РИА Новости участник марша, представившийся как Ник.

Во время шествия активисты также жгли файеры и скандировали лозунги, часто нецензурные. Марш проходит при сопровождении большого количества полиции.

Акция Anonymous проводится 5 ноября по всему миру уже в четвертый раз. Дата выступлений была избрана не случайно: в этот день в 1605 году заговорщики в Лондоне собирались взорвать здание парламента. Благодаря фильму "V — значит Вендетта" маска одного из участников "порохового заговора" Гая Фокса стала международным символом бунта и сопротивления.