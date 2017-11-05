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    В Париже появился ресторан для нудистов

    (обновлено: )128
    Помещение ресторана O Naturel рассчитано на 40 человек, а средняя цена за обед - 30 евро. При входе в ресторан посетитель снимает всю одежду и оставляет ее в гардеробе.
    Ресторан для нудистов в Париже
    Dailymail.co.uk

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В Париже открылся первый во Франции "голый" ресторан, где посетители могут пообедать без одежды. Об этом сообщает DailyMail.

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    Ресторан O Naturel, расположенный на улице Rue de Gravelle, открылся в четверг. Помещение рассчитано на 40 человек, а средняя цена за обед — 30 евро.

    При входе в ресторан посетитель снимает всю одежду и оставляет ее в гардеробе. Однако прохожие внешне не смогут узнать, что происходит внутри, поскольку вид на улицу полностью загорожен, передает УНИАН.

    Ранее сообщалось, что на востоке Парижа открылся первый парк для нудистов. Для любителей прогулок в обнаженном виде была выделена часть Весанского леса — крупнейшего зеленого массива французской столицы.

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