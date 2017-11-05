Экс-глава Каталонии заключен под стражу

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон и четверо экс-советников женералитета региона задержаны на 24 часа, сообщил представитель федеральной прокуратуры.

"Все пятеро, объявленных в розыск, сегодня утром явились в полицию. Они лишены свободы", — заявил он журналистам.

По его словам, задержанные лишены свободы "максимально на 24 часа".

Как заявил на пресс-конференции представитель прокуратуры Бельгии, Пучдемон добровольно явился в полицейский участок в Брюсселе.

Вместе с ним в полицию пришли четыре бывших члена каталонского правительства. Их сопровождали адвокаты.

Напомним, судья Национальной судебной палаты Испании 3 ноября выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.

Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положение и неподчинении властям.

Ордер на задержание был передан бельгийской прокуратуре. Кроме того, выданы национальные и международные ордеры на арест.