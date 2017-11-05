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    Экс-глава Каталонии заключен под стражу

    (обновлено: )30801
    Пучдемон добровольно явился в полицейский участок в Брюсселе. Вместе с ним в полицию пришли четыре бывших члена каталонского правительства. Их сопровождали адвокаты.
    Председатель Женералитета (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон и четверо экс-советников женералитета региона задержаны на 24 часа, сообщил представитель федеральной прокуратуры.

    Флаг Каталонии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Все пятеро, объявленных в розыск, сегодня утром явились в полицию. Они лишены свободы", — заявил он журналистам.

    По его словам, задержанные лишены свободы "максимально на 24 часа".

    Как заявил на пресс-конференции представитель прокуратуры Бельгии, Пучдемон добровольно явился в полицейский участок в Брюсселе.

    Вместе с ним в полицию пришли четыре бывших члена каталонского правительства. Их сопровождали адвокаты.

    Напомним, судья Национальной судебной палаты Испании 3 ноября выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.

    Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положение и неподчинении властям.

    Ордер на задержание был передан бельгийской прокуратуре. Кроме того, выданы национальные и международные ордеры на арест.

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