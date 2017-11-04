Премьер Ливана подал в отставку - СМИ

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Премьер-министр Ливана Саад Харири сложил свои полномочия, сообщает ливанский телеканал LBC со ссылкой на собственный источник в партии "Аль-Мустакбаль".

"Источник в "Аль-Мустакбаль" (лидером которой является Харири) подтвердил отставку премьер-министра Ливана", — передает телеканал.

Пост премьера Саад Харири занимал в 2009-2011 годах и с ноября 2016 года.

Напомним, в августе армия Ливана объявила о начале наступления против террористической организации "Исламское государство" на границе с Сирией.