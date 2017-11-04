Fitch понизил суверенный рейтинг Венесуэлы до "С"

КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости Украина. Рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Венесуэлы до "С" и заявило, что высока вероятность невыполнения страной обязательств по долгу.

"С учетом платежей, которые ранее не были сделаны по суверенным облигациям, относящимся к 30-дневному льготному периоду, Fitch считает, что это делает долговой дефолт весьма вероятным", — говорится в сообщении агентства.

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Аналогичное решение было принято в пятницу и другим крупным рейтинговым агентством Standard & Poor's, снизившим рейтинг южноамериканской страны с "ССС" до "СС".

Эти решения приняты на фоне намерение Каракаса провести реструктуризацию и рефинансирование внешнего долга, который, по оценкам экспертов, достигает 150 миллиардов долларов. На 13 ноября власти Венесуэлы наметили встречу с держателями долга.

При этом в пятницу власти страны сообщили о начале перевода средств для платежей по долгу нефтяной компании PDVSA на сумму почти в 1,2 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "B-" со стабильным прогнозом.