Белый дом закрыт из-за "подозрительной активности"

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Белый дом закрыт на вход и на выход из-за "подозрительной активности", вызвавший опасения человек задержан, сообщил в пятницу телеканал NBC News.

"Секретная служба сообщила, что Белый дом блокирован "из-за подозрительной активности", вызвавший опасения человек задержан", — говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп ранее утром покинул свою резиденцию и отправился в азиатское турне.

Ранее сообщалось, что руководителем пресс-службы Белого дома стала 28-летняя модель.