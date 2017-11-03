наверх
03.11.201717:35
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Белый дом закрыт из-за "подозрительной активности"

    (обновлено: )17201
    Секретная служба сообщила, что Белый дом блокирован "из-за подозрительной активности", вызвавший опасения человек задержан. Президент США Дональд Трамп ранее утром покинул свою резиденцию и отправился в азиатское турне.
    Оцепление у здания Белого дома в Вашингтоне
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Белый дом закрыт на вход и на выход из-за "подозрительной активности", вызвавший опасения человек задержан, сообщил в пятницу телеканал NBC News.

    "Секретная служба сообщила, что Белый дом блокирован "из-за подозрительной активности", вызвавший опасения человек задержан", — говорится в сообщении.

    Президент США Дональд Трамп ранее утром покинул свою резиденцию и отправился в азиатское турне.

    Ранее сообщалось, что руководителем пресс-службы Белого дома стала 28-летняя модель.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Самарский
    Криминал поглотил Украину: убийство депутата от БПП
    Артем Сытник. Архивное фото
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Участник смертельного ДТП в Харькове Геннадий Дронов
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Владислав Каськив
    Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?